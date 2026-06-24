Представлен компьютер-консоль OneXPlayer 3

Компания OneXPlayer выпустила игровой ПК в формате портативной консоли формата 3-в-1 под названием OneXPlayer 3 с флагманскими характеристиками и процессором Intel Arc G3 Extreme. Об этом сообщает портал WCCFTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка получила 8,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1920х1200 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 1100 нит и поддержкой VRR.

За производительность консоли отвечает 14-ядерный процессор Intel Arc G3 Extreme с интегрированной графикой Arc B390, а за охлаждение для поддержания стабильной производительности - фирменная система охлаждения на 35 Вт.

Среди прочих характеристик OneXPlayer 3 отмечается наличие аккумулятора емкостью 85 Вт*ч, который, по заявлениям производителя, в тесте PCMark выдерживает до 25 часов.

Одной из ключевых особенностей OneXPlayer 3 стала модульная конструкция. Пользователи смогут использовать устройство в качестве портативной консоли со съемными контроллерами, как у Nintendo Switch, планшета со встроенной подставкой или компактного ноутбука при подключении магнитной клавиатуры.

Базовая версия OneXPlayer 3 с 24 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ предлагается за $1399. Также представлены модификации с 24 или 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ.