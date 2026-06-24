В Азербайджане ожидается рост турпотока

С началом летнего сезона поток туристов в Азербайджан продолжает расти.

Как сообщил Day.Az туристический эксперт Рахман Гулиев, как и в предыдущие годы, этим летом наблюдается увеличение числа иностранных гостей, посещающих страну.

По его словам, наибольшую долю составляют туристы из России, стран Азии и Европы.

"Рост связан как с массовым периодом отпусков и планированием длительных поездок, так и с тем, что жители столицы стали чаще путешествовать по регионам страны. В настоящее время особенно заметен туристический поток из России. Кроме того, увеличилось число гостей из братской Турции и других азиатских стран. Вместе с тем по сравнению с предыдущими годами наблюдается снижение числа туристов из стран Персидского залива", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что одной из основных причин сокращения турпотока из стран Залива являются вооруженные конфликты в регионе и ограничения воздушного пространства в ряде государств.

"В частности, сложности с выполнением авиарейсов через воздушное пространство стран Персидского залива и изменение маршрутов полетов негативно сказались на туристическом потоке. Однако общее оживление летнего сезона позволило частично компенсировать это снижение за счет увеличения числа туристов из Европы и других азиатских стран.

В целом ожидается, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, а туристический поток восстановится по всем направлениям. В результате к концу года прогнозируются новые рекордные показатели по числу иностранных туристов, а также сохранение положительной динамики в туристическом секторе", - заключил Рахман Гулиев.

Насими Алескерли