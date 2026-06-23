В Лачине прошла акция по медобслуживанию населения

Министерство здравоохранения продолжает реализацию мероприятий по охране здоровья населения и повышению доступности медицинских услуг на освобожденных от оккупации территориях в рамках программы "Великое возвращение".

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана.

Отмечается, что с этой целью в городе Лачин по инициативе министерства была проведена очередная выездная акция медицинского обследования. В акции приняла участие специализированная бригада врачей Научно-исследовательского института медицинской реабилитации министерства здравоохранения. Команда, состоящая из невролога, ревматолога-артролога, травматолога, уролога, офтальмолога, терапевта, физиотерапевта-реабилитолога и медицинских сестер, оказала жителям комплексные медицинские услуги.

В рамках обследований граждане прошли осмотры по неврологическому, артрологическому, травматологическому, урологическому, терапевтическому и физиотерапевтическо-реабилитационному направлениям. Кроме того, неврологи проводили электромиографию (ЭМГ), а офтальмологи осуществляли обследование зрения с использованием рефрактометра.

Жителям, у которых в ходе обследований были выявлены различные проблемы со здоровьем, были даны профессиональные медицинские рекомендации, а при необходимости назначены курсы лечения и дополнительные обследования.

В ходе акции особое внимание уделялось раннему выявлению заболеваний позвоночника, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и цереброваскулярных заболеваний среди населения среднего возраста. Были проведены обследования и оценка состояния здоровья детей до 14 лет, а также лиц в возрасте от 16 до 65 лет с целью диагностики и реабилитации сколиоза и других вертеброгенных нарушений. Для детей были организованы физиотерапевтические осмотры.

Физиотерапевты и реабилитологи института предоставили участникам акции рекомендации по ведению здорового образа жизни, профилактике заболеваний и реабилитационным мероприятиям. Было отмечено, что при назначении программ физиотерапии и реабилитации необходимо учитывать возраст пациента, основные и сопутствующие заболевания, а также его повседневную активность.

В ходе акции медицинские обследования прошли около 100 граждан.

Отметим, что министерство здравоохранения продолжит проведение просветительских мероприятий, профилактических акций и выездных медицинских обследований для населения и на других освобожденных территориях.