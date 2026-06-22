Азербайджанская диаспора в Словении обсудила новые направления сотрудничества

Республика Словения, расположенная в центре Балкан, является одной из стран, где активность азербайджанской диаспоры, ее организованность и успешная интеграция в местное общество привлекают особое внимание.

Как передает Day.Az, встреча сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики с азербайджанской общиной в Любляне имела особое значение с точки зрения укрепления единства наших соотечественников, формирования новых возможностей для сотрудничества и более активного продвижения наших национальных интересов на международной арене.

На общинной встрече, организованной при поддержке Комитета и Ассоциации азербайджанской тюркской культуры, которая вызвала большой интерес у наших соотечественников, приняли участие не только азербайджанцы, но и представители различных общин тюркских народов, а также члены местной общественности.

Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Словении.

Заведующая отделом Госкомитета Лейла Гамзаева поприветствовала соотечественников и рассказала о важности общинных встреч, которые уже становятся традиционными. Она отметила активность диаспорских организаций в Словении и их работу по защите интересов Азербайджана. Было подчеркнуто, что азербайджанцы, проживающие за рубежом, играют важную роль в доведении до международной общественности исторических реалий Азербайджана и популяризации его богатого культурного наследия.

На встрече был продемонстрирован документальный фильм с выступлениями Президента Ильхама Алиева, а также видеоролики о деятельности Домов Азербайджана и школ выходного дня за рубежом.

Глава Ассоциации азербайджанской тюркской культуры в Словении Талех Гурбанов отметил, что азербайджанская община в стране действует в условиях единства и солидарности, подчеркнул ее роль в развитии дружественных отношений между народами и рассказал о деятельности возглавляемой им организации.

На встрече также присутствовали второй секретарь посольства Азербайджанской Республики в Словении с местопребыванием в Вене Айдан Мурадова, а также сотрудник посольства по консульским вопросам и второй секретарь Кямран Мамедов.

В ходе общинной встречи наши соотечественники с большим интересом осмотрели экспозицию, отражающую культуру и историю Азербайджана, которая была открыта при поддержке Комитета в месте проведения мероприятия.

Впоследствии был избран координатор Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Восточной Европе, по Словении.

Наши соотечественники поделились своими впечатлениями о встрече и выразили благодарность азербайджанскому государству за внимание и заботу, проявленные к общине в Словении. Они отметили важность продолжения подобных мероприятий, способствующих укреплению единства и расширению сотрудничества.

Следует отметить, что руководство и сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой только за 2025 год осуществили около 100 поездок в 30 стран и провели встречи с участием тысяч азербайджанцев и иностранцев. Состоявшиеся встречи и плодотворные обсуждения способствуют более тесному сплочению азербайджанцев мира вокруг идей азербайджанства, укреплению национальной солидарности и подъему диаспорской деятельности на новый уровень.