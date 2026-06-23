Играть в шахматы теперь можно даже в одиночку

Стартап Chessnut представил умную шахматную доску Chessnut Move, способную самостоятельно перемещать фигуры по игровому полю.

Как передает Day.Az, новинка позволяет играть в шахматы даже без живого соперника. После хода пользователя доска автоматически выполняет ответный ход, передвигая нужную фигуру без участия игрока.

Кроме того, устройство умеет самостоятельно расставлять фигуры перед началом партии, избавляя пользователей от необходимости готовить доску к игре вручную.