Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов совместно совершили прогулку по городу Шуша

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совместно совершили прогулку по городу Шуша.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился соответствующими видеокадрами в своем аккаунте в социальной сети X.