https://news.day.az/officialchronicle/1843475.html Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов совместно совершили прогулку по городу Шуша - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совместно совершили прогулку по городу Шуша.
Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов совместно совершили прогулку по городу Шуша - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совместно совершили прогулку по городу Шуша.
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился соответствующими видеокадрами в своем аккаунте в социальной сети X.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре