https://news.day.az/unusual/1843249.html Вулкан на Гавайях вызвал редкий вихрь из лавы - ВИДЕО На Гавайях зафиксировано впечатляющее извержение вулкана Килауэа, в ходе которого поток лавы поднялся на высоту около 210 метров. Как передает Day.Az, мощная активность вулкана также привела к формированию вращающегося вулканического вихря.
Вулкан на Гавайях вызвал редкий вихрь из лавы - ВИДЕО
На Гавайях зафиксировано впечатляющее извержение вулкана Килауэа, в ходе которого поток лавы поднялся на высоту около 210 метров.
Как передает Day.Az, мощная активность вулкана также привела к формированию вращающегося вулканического вихря.
Это редкое явление, сопровождающееся интенсивными потоками раскаленной лавы и сильными восходящими потоками газа и воздуха, создало эффектное природное зрелище.
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