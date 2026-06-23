Вулкан на Гавайях вызвал редкий вихрь из лавы

На Гавайях зафиксировано впечатляющее извержение вулкана Килауэа, в ходе которого поток лавы поднялся на высоту около 210 метров.

Как передает Day.Az, мощная активность вулкана также привела к формированию вращающегося вулканического вихря.

Это редкое явление, сопровождающееся интенсивными потоками раскаленной лавы и сильными восходящими потоками газа и воздуха, создало эффектное природное зрелище.