В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Туркменистана - ФОТО
22 июня состоялась церемония официальной встречи Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Туркменистана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Туркменистана.
Прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а члены туркменской делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.
Главы государств сфотографировались для официального фото.
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