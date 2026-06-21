Иран не будет взимать пошлины в Ормузском проливе в течение 60 дней
Иран не будет вводить транзитные пошлины для судов, проходящих через Ормузский пролив, в течение ближайших 60 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В течение 60-дневного периода в Ормузском проливе не будут взиматься никакие транзитные сборы", - сказал министр.
Он подчеркнул, что ситуация в проливе "должна вернуться к тому, что было до войны". Глава пакистанского внешнеполитического ведомства также добавил, что Китай поддерживает свободный проход судов через Ормузский пролив в обоих направлениях без взимания пошлин.
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