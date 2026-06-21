https://news.day.az/world/1843001.html

Один из крупнейших протестов в истории Албании - ВИДЕО

Демонстранты в субботу заполнили улицы столичной Тираны, отмечая 21-й день массовых митингов против коррупции в Албании. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Кадры с дрона запечатлели один из крупнейших протестов против коррупции в истории Албании. Сегодня ожидается аналогичная демонстрация. Представляем данные кадры: