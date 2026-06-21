Один из крупнейших протестов в истории Албании

Демонстранты в субботу заполнили улицы столичной Тираны, отмечая 21-й день массовых митингов против коррупции в Албании.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Кадры с дрона запечатлели один из крупнейших протестов против коррупции в истории Албании. Сегодня ожидается аналогичная демонстрация.

Представляем данные кадры: