https://news.day.az/officialchronicle/1843015.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства - ФОТО 21 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства во главе со спикером палаты Мазеном Турки Саудом Аль-Кади.
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства - ФОТО
21 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства во главе со спикером палаты Мазеном Турки Саудом Аль-Кади.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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