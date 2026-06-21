Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства

21 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства во главе со спикером палаты Мазеном Турки Саудом Аль-Кади.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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