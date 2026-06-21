В Кишинэу состоялся музыкальный вечер, посвященный Муслиму Магомаеву

В Кишинэу на сцене Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу состоялся музыкальный вечер "Любовь и море", посвященный памяти легенды мировой музыкальной культуры Муслима Магомаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие прошло под патронатом Конгресса азербайджанцев Молдовы и собрало свыше 1000 зрителей, а также представителей органов власти, дипломатического корпуса, культурного сообщества и нашей диаспоры.

Открывая вечер, председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов подчеркнул особое значение личности Муслима Магомаева для нашего народа и культурных связей между двумя государствами.

"Имя Муслима Магомаева давно стало символом высокой культуры, безупречного художественного вкуса и подлинного служения искусству. Уникальный голос, сценическое благородство и удивительная способность одинаково глубоко трогать сердца людей разных поколений сделали его достоянием не только Азербайджана, но и мировой музыкальной культуры. Спустя десятилетия его творчество продолжает объединять людей, оставаясь живым мостом между эпохами, странами и культурами", - сказал он.

Произведения из репертуара Маэстро в этот вечер исполнили представители молдавской оперной школы Алексей Ботнарчук (бас) и Гюльнара Райляну (сопрано).

Вечер "Любовь и море" стал данью памяти великому артисту и еще одним свидетельством прочных культурных связей между Азербайджаном и Молдовой, основанных на взаимном уважении, дружбе и общем стремлении сохранять и популяризировать лучшие образцы национальной культуры.