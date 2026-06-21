Сборная Кюрасао набрала первое очко на ЧМ, сыграв вничью с эквадорцами

Сборная Кюрасао со счетом 0:0 сыграла вничью с командой Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Канзас-Сити (США, штат Миссури).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сборная Кюрасао провела второй матч на чемпионатах мира, в первой встрече она уступила немцам (1:7). Главным тренером команды является бывший наставник сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат. Сборная Кюрасао представляет страну с наименьшим количеством жителей в истории чемпионатов мира.

Команда Германии с 6 очками возглавляет турнирную таблицу группы E. Далее расположились сборные Кот-д'Ивуара (3 очка), Эквадора (1) и Кюрасао (1).

В заключительном туре группового этапа сборная Эквадора 25 июня сыграет с немцами, команда Кюрасао тогда же встретится со сборной Кот-д'Ивуара.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.