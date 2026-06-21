6 нововведений, которые ожидаются в iPhone 18 Pro

Смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут получить сразу шесть заметных нововведений, сообщает 9to5Mac со ссылкой на слухи о будущей линейке Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одним из главных изменений станет обновленный дизайн. Ожидается уменьшение Dynamic Island благодаря переносу компонентов Face ID под экран, более цельное оформление задней панели за счет лучшего сочетания алюминиевых и стеклянных элементов, а также появление новых цветовых вариантов корпуса.

За производительность будет отвечать новый процессор A20 Pro, который, по данным источников, станет первым чипом Apple, выполненным по 2-нм техпроцессу и использующим упаковку WMCM. Это должно обеспечить заметный прирост производительности, энергоэффективности и возможностей для работы с ИИ.

Apple также готовит улучшения камер. В частности, ожидается основная камера с переменной диафрагмой для более гибкого управления глубиной резкости, обновленный телеобъектив с более широкой диафрагмой и дополнительные профессиональные функции в приложении камеры.

Еще одним преимуществом может стать рекордное время автономной работы. Помимо увеличения емкости аккумуляторов, на рост автономности должны повлиять энергоэффективный чип A20 Pro и новый модем Apple C2.

Компания также может переработать кнопку Camera Control. По данным источников, Apple намерена отказаться от ряда сенсорных функций, сделав управление камерой более простым и удобным.

Отдельно отмечается появление модема C2 собственной разработки Apple. Он должен прийти на смену решениям Qualcomm и обеспечить дальнейшее улучшение энергоэффективности и работы в сетях 5G.

По предварительным данным, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сохранят курс на повышение производительности, автономности и качества съемки, а также получат ряд точечных изменений в дизайне. Анонс новинок ожидается в сентябре 2026 года.