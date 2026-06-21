Азербайджанская тхэквондистка завоевала медаль на клубном чемпионате Европы

В Сараево, столице Боснии и Герцеговины, продолжается клубный чемпионат Европы по таэквондо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, азербайджанские спортсмены пополнили копилку наград на этом турнире.

Член таэквондо-клуба "Альпман" Салима Гулиева, выступавшая среди женщин в весовой категории до 46 кг, завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что ранее еще семь представителей Азербайджана удостоились наград на этих соревнованиях.