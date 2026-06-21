https://news.day.az/sport/1842981.html Азербайджанская тхэквондистка завоевала медаль на клубном чемпионате Европы В Сараево, столице Боснии и Герцеговины, продолжается клубный чемпионат Европы по таэквондо. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, азербайджанские спортсмены пополнили копилку наград на этом турнире. Член таэквондо-клуба "Альпман" Салима Гулиева, выступавшая среди женщин в весовой категории до 46 кг, завоевала бронзовую медаль.
Азербайджанская тхэквондистка завоевала медаль на клубном чемпионате Европы
В Сараево, столице Боснии и Герцеговины, продолжается клубный чемпионат Европы по таэквондо.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, азербайджанские спортсмены пополнили копилку наград на этом турнире.
Член таэквондо-клуба "Альпман" Салима Гулиева, выступавшая среди женщин в весовой категории до 46 кг, завоевала бронзовую медаль.
Отметим, что ранее еще семь представителей Азербайджана удостоились наград на этих соревнованиях.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре