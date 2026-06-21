Сегодня пройдут повторные экзамены по 9-летнему образованию

21 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведёт различные виды экзаменов (повторно) по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГЭЦ.

Экзамены будут организованы в Баку, Абшероне и Сумгайыте. В повторном экзамене могут принять участие абитуриенты, зарегистрировавшиеся 25-27 мая и желающие участвовать в конкурсе на поступление в колледжи на базе 9-летнего образования.

Кроме того, в указанных городах и районах в экзамене, который состоится 21 июня, смогут принять участие учащиеся (девятиклассники текущих и предыдущих лет), обратившиеся в свои школы 25-26 мая.

Экзамены начинаются в 10:00. Пропускной режим завершается в 09:45. После этого прибывшие участники в здание экзамена допускаться не будут.

Для обеспечения удобного входа участников в экзаменационные здания установлено различное время прибытия, которое указано в пропускных листах. В связи с этим рекомендуется прибывать в указанное в пропуске время.

В экзаменах планируется участие 365 человек.