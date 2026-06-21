Япония разгромила Тунис и приблизилась к плей-офф ЧМ-2026 - ВИДЕО
Сборная Японии одержала крупную победу над Тунисом во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч группы F, состоявшийся на стадионе ББВА в мексиканской Гуадалупе, завершился со счетом 4:0 в пользу японской команды.
Подопечные Хадзимэ Мориясу открыли счет уже на 4-й минуте благодаря точному удару Даити Камады. На 31-й минуте Аясэ Уэда удвоил преимущество японцев.
После перерыва Япония продолжила доминировать. На 69-й минуте Дзюня Ито забил третий мяч, а на 83-й минуте Уэда оформил дубль и установил окончательный счет встречи.
После двух туров в активе Японии стало четыре очка. В стартовом матче турнира азиатская сборная сыграла вничью с Нидерландами (2:2). Тунис, ранее уступивший Швеции (1:3), потерпел второе поражение подряд и заметно осложнил свои шансы на выход из группы.
Напомним, что в плей-офф чемпионата мира выйдут по две лучшие команды каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.
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