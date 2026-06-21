Ноутбуки Apple с чипом M6 появятся раньше

Новые устройства Apple на базе процессора M6 могут дебютировать уже этой осенью. Об этом, как пишет 9to5Mac, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, который ранее предположил, что чип нового поколения появится раньше, чем ожидают многие пользователи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, главным анонсом осени может стать новый ноутбук MacBook Ultra. Устройству приписывают сенсорный экран, OLED-матрицу, Dynamic Island и другие изменения. Ожидается, что модель получит процессоры семейства M6, включая версии M6 Pro и M6 Max.

Изначально предполагалось, что обновление затронет линейку MacBook Pro, однако ряд инсайдов указывает на возможный запуск отдельной модели MacBook Ultra. При этом Apple может одновременно представить обновленные MacBook Pro с чипами M6, M6 Pro и M6 Max.

Ранее Гурман также допускал, что новый процессор может появиться не только в ноутбуках. Поскольку iPad Pro в этом году обновления не ожидается, потенциальными кандидатами на получение M6 называют iMac, Mac mini и Mac Studio, которые пока не получили чип M5.

"Думаю, чип M6, возможно, появится раньше, чем многие ожидают... в ближайшем будущем", - цитирует Гурмана издание 9to5Mac.

Официально Apple информацию о сроках выхода устройств на базе M6 не подтверждала.