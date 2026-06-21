Коцоев, Фатиев и Насибов оспорят "бронзу" Большого шлема

Азербайджанские дзюдоисты Мурад Фатиев (90 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) не сумели пробиться в полуфинал турнира серии Большого шлема, проходящего в столице Монголии Улан-Баторе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, оба спортсмена продолжат выступление в утешительном раунде и сохраняют шансы на завоевание бронзовых наград.

Мурад Фатиев в четвертьфинале весовой категории до 90 кг уступил представителю Франции Максиму-Гаэлю Нгайапу Хамбу. Азербайджанский дзюдоист встретится в утешительной схватке с титулованным сербом Неманьей Майдовым.

Олимпийский чемпион Зелим Коцоев, выступающий в весовой категории до 100 кг, также завершил четвертьфинал поражением. В напряженной схватке с россиянином Идаром Бифовым победитель определился лишь в дополнительное время. В разделе "голден скор" сильнее оказался соперник азербайджанского спортсмена.

Ранее в весовой категории свыше 100 кг поражение в четвертьфинале потерпел и Кенан Насибов. Азербайджанский тяжеловес уступил южнокорейцу Минену Киму, однако сохранил шансы на медаль. В утешительном поединке он встретится с россиянином Валерием Эндовицким.

Таким образом, сразу три представителя Азербайджана продолжат борьбу за бронзовые награды турнира.

Напомним, что Большой шлем в Улан-Баторе является первым турниром текущего олимпийского цикла, на котором разыгрываются рейтинговые очки для квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.