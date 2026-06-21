Ормузский пролив как начало большой борьбы - что ждет мир дальше?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о том, почему война вокруг Ирана может оказаться лишь прологом к более жесткой борьбе за энергию, алгоритмы, уязвимости и власть над новой мировой системой.

В последние несолько месяцев мир гооврил языком старых войн: ракеты, флот, нефть, проливы, авианосцы, санкции, закрытые переговоры, угрозы и демонстрация силы. Иран, Ормузский пролив, президент США Дональд Трамп, Китай, цены на нефть, страх перед большим региональным пожаром - все это напоминает классический ближневосточный кризис, где ставки измеряются баррелями, кораблями, военными базами и ценой политической ошибки.

Но у нынешнего момента есть второй, менее заметный слой. Пока мир считает танкеры в Ормузском проливе, в тени растет другая реальность - геополитика искусственного интеллекта. Уже не как модная тема для конференций, не как игрушка Кремниевой долины и не как рынок стартапов, а как новая архитектура власти. В этой архитектуре тот, кто контролирует вычисления, данные, алгоритмы, уязвимости, дата-центры и энергетическую базу цифровой инфраструктуры, получает не просто экономическое преимущество. Он получает способность быстрее видеть, быстрее атаковать, быстрее защищаться, быстрее управлять и быстрее ломать чужие системы.

Именно поэтому война вокруг Ирана - не только история о Ближнем Востоке. Это проверка мировой системы на прочность в момент, когда старые и новые формы силы накладываются друг на друга. Нефтяной пролив и программная уязвимость теперь принадлежат одной стратегической карте. Ракетная база, дата-центр, судоходный маршрут, энергетическая сеть, банковская инфраструктура, спутниковая разведка и алгоритм автономного поиска ошибок в коде становятся элементами одного поля боя.

Исходная логика проста и жестока: Ормуз показывает, насколько физическая экономика зависит от узких географических проходов, а системы нового поколения, способные выявлять уязвимости в программном обеспечении, показывают, насколько цифровая экономика зависит от невидимых слабых мест в коде. В обоих случаях ключевой вопрос один - контроль над уязвимостью. Кто умеет ее находить, использовать, создавать или нейтрализовать, тот получает власть над поведением других игроков.

На поверхности кризис привычен: Иран пережил удары, Ормузский пролив оказался под угрозой, США демонстрируют силу, Китай наблюдает, рынки нервничают, союзники считают издержки. Но эта картина неполна. Главный вопрос звучит иначе: кто способен превратить кризис в управляемую стратегию, а кто станет заложником собственных действий?

США могут ударить сильнее любого другого игрока. Но сила удара еще не стратегия. Войны последних десятилетий снова и снова показывали: разрушить объект проще, чем выстроить политический результат. Уничтожить инфраструктуру легче, чем изменить поведение режима. Объявить о победе легче, чем удержать союзников, когда растут цены на энергию, страховые ставки, бюджетные расходы и внутреннее раздражение избирателей.

Иран, напротив, не обязан побеждать в классическом военном смысле. Ему достаточно сделать победу США дорогой, нервной, неполной и политически сомнительной. В этом заключается логика асимметричного сопротивления. Минные угрозы, дроны, ракеты, прокси-сети, давление на судоходство, энергетический шантаж и периодические провокации нужны не для победы над американской армией, а для растягивания кризиса.

Китай находится в более тонкой позиции. Он не заинтересован в полном разрушении энергетической стабильности, потому что сам зависит от импорта ресурсов. Но ему выгодна демонстрация пределов американской мощи. Если Вашингтон увязает на Ближнем Востоке, расходует боеприпасы, раздражает союзников, отвлекается от Индо-Тихоокеанского региона и воспринимается как сила, способная разрушать, но не способная завершать, Пекин получает стратегическую прибыль без прямого выстрела.

В этом и состоит новая логика великих держав: иногда выгоднее не вступать в войну, а наблюдать, как конкурент сам повышает цену собственного лидерства.

Ормузский пролив давно стал символом энергетической уязвимости. Через него проходит значительная часть мировых морских поставок нефти и сжиженного газа. Для Азии это не абстракция. Япония, Южная Корея, Китай, Индия и другие крупные потребители внимательно смотрят на каждое движение в Персидском заливе, потому что сбой в Ормузе быстро превращается в вопрос цен, инфляции, валют, промышленной конкурентоспособности и политической устойчивости.

Краткосрочный сбой можно пережить. Рынки умеют паниковать, но умеют и приспосабливаться. Стратегические резервы, альтернативные маршруты, страховые механизмы, дипломатические каналы и перераспределение поставок снижают остроту первого удара. Длительная нестабильность работает иначе. Она не просто поднимает цену барреля, а меняет расчеты государств.

Если союзник США зависит от поставок через Ормуз и видит, что кризис затягивается, он начинает задавать неприятные вопросы. Сколько это продлится? Есть ли у Вашингтона понятная конечная цель? Кто оплатит экономические потери? Почему энергетическая безопасность конкретной страны должна быть принесена в жертву стратегии, контуры которой не всегда ясны? Как совместить солидарность с США и защиту собственной промышленности?

Так начинается эрозия альянсов. Не через громкие разрывы, не через демонстративный отказ от союзничества, не через антиамериканские декларации. Все происходит тише. Страны начинают страховаться, расширять контакты с Китаем, искать энергетические договоренности вне западного периметра, увеличивать запасы, пересматривать логистику, вести двойную дипломатию. Они говорят одно, а делают другое.

Для Вашингтона это опаснее прямой критики. Прямая критика видна, с ней можно работать. Хеджирование опаснее, потому что оно растет как привычка. А привычки в международной политике часто переживают кризисы, которые их породили.

У Китая в иранском кризисе несколько уровней интереса. Первый - энергетический. Пекин не хочет, чтобы Персидский залив взорвался окончательно. Полный хаос в Ормузе ударит и по китайской экономике, поэтому Китай не будет легкомысленно подталкивать ситуацию к катастрофе.

Второй - политический. Ослабленный санкциями Иран становится более зависимым партнером. Чем меньше у Тегерана вариантов, тем больше пространство китайского торга. Нефть со скидкой, инфраструктурные проекты, военно-технические каналы, дипломатическое прикрытие, расчеты вне западных механизмов - все это может усиливаться без формального союза.

Третий - стратегический. Любое растяжение американских ресурсов на Ближнем Востоке снижает концентрацию США на Индо-Тихоокеанском регионе. Тайваньский пролив, Южно-Китайское море, союзные сети США в Азии и технологические ограничения против Китая остаются для Пекина главным театром долгой борьбы. Если Вашингтон вынужден снова тратить политический и военный ресурс в Персидском заливе, Китай получает окно для маневра.

Четвертый - идеологический. Пекин может продвигать тезис о том, что США создают нестабильность, а Китай предлагает предсказуемость, инфраструктуру и торговлю. Этот тезис не обязан быть правдивым во всех деталях. Достаточно, чтобы он был удобен странам, уставшим от санкций, войн, энергетических шоков и требований выбирать сторону.

Главное преимущество США - не только армия. Это сеть союзов, долларовая система, технологическая база, разведывательные возможности, контроль над значительной частью мировой финансовой инфраструктуры, способность быстро формировать коалиции и задавать правила. Но у этой силы есть уязвимость: она требует постоянного доказательства эффективности.

США могут нанести удар по Ирану, усилить блокаду, развернуть дополнительные силы и временно подавить часть иранских возможностей. Но если после этого остается туманная картина - ни войны, ни мира, ни капитуляции, ни устойчивого соглашения, ни ясной архитектуры безопасности, - союзники начинают воспринимать американскую политику как источник неопределенности.

Проблема не в том, что партнеры США немедленно уйдут к Китаю. Реальный мир сложнее. Европейские и азиатские союзники не хотят жить под китайским доминированием и понимают риски зависимости от Пекина. Но они также не хотят платить безлимитную цену за стратегию, в которой Вашингтон сам не всегда может объяснить финал.

Для администрации Дональда Трампа это особенно тонкий вопрос. Его политический стиль строится на демонстрации силы, торге, давлении и персонализированной дипломатии. Такой подход может давать быстрый эффект. Но в кризисах с длинным хвостом решает не только способность напугать противника. Нужно удерживать систему: союзников, рынки, военных, Конгресс, общественное мнение, региональных партнеров и каналы переговоров.

На первый взгляд связь между Ормузским проливом и продвинутыми системами искусственного интеллекта кажется странной. Что общего между морским маршрутом и алгоритмами, способными находить уязвимости в программном обеспечении? Общее - сама природа риска.

Мировая экономика стала слишком сложной, взаимозависимой и уязвимой. В Ормузе уязвимость физическая: узкий морской проход, через который идут жизненно важные поставки. В цифровом мире уязвимость спрятана в коде. Банки, коммуникации, водоочистка, энергосети, облачные платформы, логистика, госуслуги и промышленные системы зависят от программного обеспечения, которое содержит ошибки.

До недавнего времени поиск таких ошибок требовал высококвалифицированных специалистов, времени, ресурсов и удачи. Если искусственный интеллект начинает автономно выявлять тысячи уязвимостей, баланс между атакой и защитой меняется. Не полностью, не мгновенно, не магически, но достаточно серьезно, чтобы центральные банки, финансовые регуляторы, службы безопасности и технологические корпорации рассматривали эту тему как системный риск.

Опасность не только в том, что ИИ может помогать хакерам. Главная опасность - ускорение. То, что раньше занимало месяцы, может занимать дни. То, что раньше требовало команды специалистов, может стать доступно меньшим группам. То, что раньше было точечным киберинцидентом, может превратиться в массовый поиск слабых мест в инфраструктуре.

Тогда национальная безопасность перестает быть вопросом только армии. Она становится вопросом качества кода, скорости обновлений, доступа к вычислениям, доверия к поставщикам, архитектуры облаков, кадрового резерва, регулирования ИИ и готовности государства защищать не только границы, но и цифровую ткань экономики.

Сравнение искусственного интеллекта со Второй промышленной революцией точное, но неполное. Вторая промышленная революция дала электричество, сталь, химическую промышленность, массовое производство, железные дороги, телеграф, новые формы капитала и новые армии. Она изменила государство, общество, войну, идеологии, города и труд.

ИИ меняет систему быстрее. У политиков меньше времени на адаптацию. Бизнес внедряет технологии быстрее, чем регуляторы понимают последствия. Военные структуры тестируют автономные системы быстрее, чем международное право успевает дать ответы. Финансовые рынки оценивают стоимость компаний быстрее, чем энергетические системы успевают обеспечить дата-центры электричеством.

Это перераспределение власти между государствами, корпорациями и сетями специалистов. Страна, обладающая дешевым электричеством, мощными дата-центрами, доступом к передовым чипам, талантами, капиталом, данными и киберэкспертизой, получает преимущество, сравнимое с преимуществом индустриальной державы начала XX века. Только цикл ускорения теперь короче.

В индустриальную эпоху заводы делали пушки, корабли, локомотивы, автомобили и танки. В эпоху ИИ дата-центры создают модели, которые могут проектировать материалы, оптимизировать логистику, управлять разведкой, анализировать поля боя, искать уязвимости, автоматизировать бюрократию, ускорять научные открытия и усиливать пропаганду.

Энергия снова становится основой власти. Просто теперь она питает не только заводы, но и вычисления.

После иранского кризиса многие снова заговорят о нефти. Это естественно. Но энергетическая повестка уже шире. Нефть остается кровью транспорта, армии и промышленной логистики. Газ остается основой электроэнергетики, химии и отопления. Электричество становится ключевым ресурсом цифровой экономики. Чипы становятся инструментом доступа к будущему.

Эти четыре валюты силы переплетаются. Без стабильной нефти растут транспортные издержки. Без газа дорожает электроэнергия. Без электричества дата-центры не работают. Без чипов нет передовых моделей ИИ. Без моделей ИИ снижается скорость анализа, проектирования, разведки, киберзащиты и промышленной модернизации.

Именно поэтому кризис в Ормузе важен не только для нефтяных трейдеров. Если энергетические рынки входят в длительный стресс, дорожает питание дата-центров, меняется экономика ИИ, растут издержки облачных компаний, усиливается борьба за электросети, ускоряется интерес к атомной энергетике, возобновляемым источникам, накопителям, новым газовым контрактам и региональным энергетическим коридорам.

В такой системе энергетическая безопасность становится частью технологической безопасности. А технологическая безопасность становится частью военной безопасности.

Возможны несколько сценариев развития кризиса.

Первый - тревожный мир. Формально стороны избегают большой эскалации. Ормуз открыт, но остается нервной зоной. США считают, что нанесли Ирану достаточный ущерб. Иран заявляет, что выстоял. Китай не вмешивается открыто, но получает экономические бонусы. Рынки успокаиваются, но не расслабляются. Такой сценарий выглядит управляемым, однако он не решает главные вопросы: что будет с иранской ядерной программой, как изменится поведение Тегерана, готов ли Вашингтон к новой фазе давления, насколько союзники готовы терпеть повторение кризиса.

Второй - тихое усиление Китая. Пекин решает, что ограниченность американских действий создает возможность для более активной поддержки Ирана. Не прямой и громкой, а через разведданные, технологии двойного назначения, логистику, дипломатическое прикрытие, финансовые схемы, закупки сырья и инфраструктурные каналы. Иран быстрее восстанавливается. Санкционное давление теряет часть эффективности. США вынуждены держать больше ресурсов в регионе. Китай показывает странам глобального Юга, что американское давление можно пережить, если есть альтернативные экономические и политические опоры.

Третий - Америка идет до конца и платит за победу. Если переговоры срываются, а Иран возобновляет жесткое давление, США могут выбрать более решительную линию: системное уничтожение ракетной, дроновой, военно-морской и ядерной инфраструктуры Ирана, зачистку угроз вокруг пролива, усиление блокады и давление на устойчивость режима. Военно США способны нанести колоссальный ущерб. Но такая кампания потребует боеприпасов, времени, политической концентрации, союзнической поддержки и готовности к непредвиденным последствиям.

Четвертый - третий фронт мировой борьбы. Самый опасный вариант - одновременная решительная кампания США и активное непрямое вмешательство Китая. Тогда Ближний Восток становится не региональным кризисом, а еще одним фронтом мировой борьбы наряду с Украиной и Тайваньским проливом. Китай может усилить давление в Южно-Китайском море. Россия - расширить военно-политическую координацию с Тегераном. КНДР - использовать момент для демонстраций силы. Иран - играть на энергетическом шантаже. США - столкнуться с проблемой одновременного сдерживания на нескольких направлениях.

Даже если Вашингтон добьется военного успеха, стратегический результат может оказаться пирровым: истощение боезапасов, разногласия внутри союзов, энергетический шок, рост антиамериканских настроений, укрепление связей между Пекином, Москвой, Тегераном и Пхеньяном.

США выигрывают только в том случае, если превращают военное давление в политический результат: устойчивое ограничение иранских возможностей, сохранение открытого Ормуза, дисциплина союзников, сдерживание Китая и понятная стратегия завершения кризиса. США проигрывают, если демонстрируют силу без финала.

Иран выигрывает не через победу, а через выживание. Если режим сохраняется, ядерный вопрос остается нерешенным, Ормуз остается рычагом давления, а Китай и Россия расширяют поддержку, Тегеран может представить поражение как стойкость. Иран проигрывает, если лишается ключевых военных возможностей, теряет контроль над эскалацией и становится чрезмерно зависимым от внешних покровителей.

Китай выигрывает, если США тратят ресурсы, союзники нервничают, Иран дешевеет как партнер, а Пекин сохраняет видимость ответственного наблюдателя. Китай проигрывает, если кризис разрушает энергетическую стабильность, провоцирует жесткую консолидацию Запада и ускоряет антикитайское военное планирование в Азии.

Европа проигрывает почти при любом длительном энергетическом шоке. Ее слабое место - сочетание зависимости от внешней энергии, промышленной чувствительности к ценам и политической усталости обществ. Европа может выиграть только в том случае, если кризис ускорит реальную диверсификацию, развитие инфраструктуры, СПГ-мощностей, интерконнекторов и стратегических резервов.

Страны Залива получают больше внимания, гарантий и переговорной силы. Но они же оказываются в зоне риска. Их богатство зависит от экспорта, а экспорт зависит от безопасности маршрутов. Для них главный вывод очевиден: нужна многовекторность, усиление ПВО, морской безопасности, альтернативных трубопроводных маршрутов и дипломатического баланса между США, Китаем и другими центрами силы.

Для многих стран глобального Юга кризис станет еще одним доказательством, что мировая экономика по-прежнему управляется не только правилами, но и уязвимостями. Они будут искать скидки, обходные схемы, новые поставки, валютные альтернативы и более гибкие союзы. Не из идеологии, а из необходимости.

Главное заблуждение - считать, что кризис вокруг Ирана ограничен Ближним Востоком. Ормуз связан с Азией, Европой, инфляцией, страхованием, промышленностью, валютами и технологической конкуренцией.

Второе заблуждение - думать, что Китай обязан действовать открыто, чтобы повлиять на исход. Ему достаточно дозированной поддержки, экономического поглощения слабого партнера и дипломатического ожидания.

Третье заблуждение - полагать, что военное превосходство автоматически дает политическую победу. История последних десятилетий слишком дорого доказала обратное.

Четвертое заблуждение - отделять энергетику от искусственного интеллекта. ИИ требует электричества, дата-центров, чипов, воды для охлаждения, сетей и устойчивой инфраструктуры. Энергетический кризис прямо влияет на технологическую гонку.

Пятое заблуждение - считать киберуязвимости технической проблемой. В мире ИИ-систем, способных ускорять поиск слабых мест, это уже проблема национальной безопасности, финансовой стабильности и стратегического сдерживания.

За чем нужно следить? Прежде всего - за фактической, а не декларативной стабильностью судоходства через Ормуз. Важны не только заявления, но и страховые ставки, маршруты танкеров, задержки, военное сопровождение, поведение судовладельцев.

Второй индикатор - характер китайской поддержки Ирана: закупки нефти, финансовые схемы, дипломатические заявления, технологические поставки, контакты военных структур, логистика. Все это покажет, остается ли Пекин наблюдателем или становится активным участником.

Третий - состояние американских союзов. Особенно важны Япония, Южная Корея, европейские импортеры энергии, страны Залива и Индия. Их публичные заявления менее важны, чем практические шаги по диверсификации и хеджированию.

Четвертый - динамика цен не только на нефть, но и на СПГ, фрахт, страховку, электроэнергию и критические компоненты для дата-центров.

Пятый - темпы милитаризации киберпространства. Если государства начнут закрыто перестраивать доктрины из-за ИИ-систем поиска уязвимостей, это станет одним из главных признаков нового этапа.

Шестой - поведение технологических корпораций: ограничение доступа к мощным моделям, усиление проверок, сотрудничество с государствами, новые стандарты кибербезопасности, рост расходов на защиту.

Седьмой - состояние иранской внутренней системы. Внешняя стойкость режима не всегда означает внутреннюю устойчивость. Экономика, элиты, силовые структуры, общественное раздражение и региональные сети влияния будут играть не меньшую роль, чем ракеты.

У кризиса есть не только риски. Он может стать катализатором серьезных решений. Для энергетики - это шанс ускорить диверсификацию маршрутов, развитие резервов, расширение СПГ-инфраструктуры, модернизацию сетей, инвестиции в атомную энергетику, накопители и устойчивые региональные коридоры.

Для кибербезопасности - шанс перейти от реактивной модели к постоянному аудиту критической инфраструктуры с использованием ИИ-защиты. Если атака ускоряется, защита тоже должна ускоряться.

Для дипломатии - шанс сформировать более реалистичную архитектуру сдерживания, где военное давление сопровождается понятным политическим выходом.

Для бизнеса - шанс пересмотреть цепочки поставок, страховые модели, цифровую устойчивость и зависимость от единичных маршрутов или поставщиков.

Для средних держав - шанс повысить свою ценность. Страны, способные обеспечивать транзит, энергию, цифровую инфраструктуру, дипломатическое посредничество и региональную стабильность, получают новую переговорную силу. В новой геополитике ценится не только размер армии или объем ВВП, но и способность обеспечивать непрерывность потоков - грузов, энергии, данных, финансов и политической коммуникации. Надежность становится формой влияния.

США в такой ситуации недостаточно формулировать только военные цели: ударить, ослабить, заблокировать, принудить, уничтожить часть инфраструктуры. Союзникам нужен понятный политический финал. Они должны понимать, ради чего несут издержки, как долго может продолжаться кризис, какой результат считается приемлемым и где проходит граница между демонстрацией решимости и втягиванием в конфликт без ясного выхода.

Европе и Азии пора перестать относиться к Ормузскому проливу как к редкой аварии, которая случается где-то далеко и затем быстро рассасывается усилиями американского флота и нефтяных трейдеров. Ормуз - постоянный риск, встроенный в мировую экономику. Значит, стратегические резервы, долгосрочные газовые и нефтяные контракты, СПГ-мощности, альтернативные маршруты, страховые механизмы и координация закупок должны быть не экстренной реакцией, а частью нормальной государственной политики.

Еще глубже лежит необходимость объединить энергетическую и цифровую безопасность в одну стратегию. Дата-центры, электросети, киберзащита, облачные платформы, подводные кабели, системы водоснабжения, банки, порты и критическая инфраструктура больше не могут жить в разных ведомственных мирах. В эпоху искусственного интеллекта электричество становится не просто коммунальным ресурсом, а сырьем для вычислительной мощи. А вычислительная мощь превращается в инструмент разведки, управления, киберобороны, кибератаки и промышленной конкуренции.

Финансовым институтам также придется пересмотреть собственное понимание устойчивости. Банковская стабильность давно зависит не только от капитала, ликвидности, ставок и качества активов. Она зависит от защищенности программных систем, скорости обновления кода, надежности поставщиков и способности выдержать массовый ИИ-ускоренный поиск уязвимостей.

Технологическим компаниям придется честнее определить красные линии доступа к опасным возможностям ИИ. Вопрос уже не в публичном имидже и не в красивых декларациях об ответственности. На кону предотвращение системных атак на инфраструктуру, от которой зависят банки, энергетика, транспорт, связь и государственное управление.

Война вокруг Ирана может закончиться соглашением, паузой, новой эскалацией или затяжной неопределенностью. Ормуз может остаться открытым, снова стать предметом шантажа или превратиться в хроническую зону риска. США могут показать силу, Китай может сыграть длинную партию, Иран может выжить, союзники могут начать осторожное хеджирование.

Но за всем этим уже проступает более крупная картина. Мир входит в эпоху, где власть определяется не только способностью контролировать территории, армии и ресурсы. Все чаще она определяется способностью понимать чужие уязвимости быстрее, чем противник понимает свои собственные.

Ормуз - уязвимость географии. Код - уязвимость цифровой экономики. Дата-центры - уязвимость энергии. Союзы - уязвимость доверия. Рынки - уязвимость ожиданий. Государства - уязвимость институтов. И тот, кто научится связывать эти уровни в единую стратегию, будет формировать правила следующего десятилетия.

Мир смотрит на танкеры, ракеты и нефтяные цены, но главный спор уже шире. Речь идет не только о том, кто контролирует проливы, базы и ресурсы. Все большее значение получает способность видеть слабые места противника - в энергетике, логистике, финансах, цифровой инфраструктуре и союзах. Именно там будет решаться, кто сможет навязывать правила, а кто будет лишь реагировать на чужие решения.

Война вокруг Ирана может закончиться соглашением, паузой или новой эскалацией. Но сам кризис уже показал: старая геополитика никуда не исчезла, просто к ней добавился новый уровень. Нефть, проливы и военная сила по-прежнему важны. Но рядом с ними теперь стоят дата-центры, алгоритмы, кибербезопасность, электричество и контроль над критической инфраструктурой. Следующее десятилетие будет определяться не только тем, кто сильнее бьет, но и тем, кто быстрее понимает, где система может сломаться.