В марсианском метеорите обнаружена невозможная находка

Ученые вскрыли марсианский метеорит NWA 8171, хранящийся в Королевском музее Онтарио, и обнаружили внутри несколько зерен граната - минерала, который прежде никогда не находили в образцах с Марса. Размер фрагмента - всего 0,8 на 0,5 мм, меньше макового зерна, - но значение находки выходит далеко за эти рамки. Работа опубликована в журнале Geochemical Perspectives Letters (GPL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На Земле гранат формируется в условиях высоких температур и давлений или при химическом изменении пород. Подходящих условий для его образования на Марсе никогда не выявляли. Именно это делает находку головоломкой для планетологов.

"Это открытие расширит наши знания о геологических процессах, возможных на этой планете", - отметила планетолог Таня Кизовски из Университета Брока в Канаде.

Найденный минерал принадлежит к разновидности андрадит - желтовато-зеленоватой форме граната, богатой железом. Из-за ее цвета ученые поначалу приняли его за пироксен, и лишь повторный анализ расставил всё по местам.

NWA 8171 - базальтовая брекчия, неоднородная смесь нескольких типов пород. Это затрудняет главный вопрос: образовался ли гранат на Марсе - в результате удара метеорита, магматической активности или метаморфизма - или попал туда из внешнего источника?

Следующий шаг - изотопный анализ: если соотношения изотопов совпадут с другими марсианскими минералами, это подтвердит марсианское происхождение граната и откроет новую страницу в понимании геологической истории Красной планеты.