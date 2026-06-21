https://news.day.az/sport/1843022.html Азербайджанский боксер завоевал "золото" Кубка мира в Китае Азербайджанский боксер Саидджамшид Джафаров (75 кг) стал победителем Кубка мира, который проходит в Гуйяне (Китай). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финале второго в нынешнем году рейтингового турнира серии Кубка мира представитель Азербайджана уверенно победил болгарина Рами Киуана со счетом 5:0 и завоевал золотую медаль.
Азербайджанский боксер завоевал "золото" Кубка мира в Китае
Азербайджанский боксер Саидджамшид Джафаров (75 кг) стал победителем Кубка мира, который проходит в Гуйяне (Китай).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финале второго в нынешнем году рейтингового турнира серии Кубка мира представитель Азербайджана уверенно победил болгарина Рами Киуана со счетом 5:0 и завоевал золотую медаль.
Напомним, ранее азербайджанская команда уже пополнила свою копилку двумя бронзовыми наградами. Их обладателями стали Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Альфонсо Домингес (90 кг).
Таким образом, сборная Азербайджана завершила выступление на Кубке мира в Китае с одной золотой и двумя бронзовыми медалями.
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