Южная Корея стала мировым лидером по поставкам оружия
Южная Корея стала лидером по поставкам оружия для Европы, обогнав США. Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, уход США с мирового рынка оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке открыл возможности для южнокорейских производителей. К этому привели заявления американского президента Дональда Трампа, которые вынудили союзников засомневаться в надежности Вашингтона в моменты кризиса.
Politico отмечает, что по этой причине европейцы стали активнее закупать оружие у Южной Кореи. Согласно прогнозам аналитиков, в 2026 году четыре ведущие оборонные компании страны заработают порядка $37 млрд, что в четыре раза больше, чем в 2021-м. Так, Польша стала крупнейшим закупщиком южнокорейского оружия, заключив сделку на $13,7 млрд на поставку танков, ракетных установок, артиллерии и другого оружия.
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