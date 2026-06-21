Какой будет погода в Баку завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове 22 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, при этом днем в ряде пригородов может наблюдаться изморось. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 26-29° тепла, атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В горных и предгорных районах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром в горах местами может наблюдаться туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днём 29-33° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днём 18-23°, в некоторых местах 25-28° тепла.