Крупный пожар в отеле в Доминиканской Республике

В результате крупного пожара в отеле на пляжном курорте Байяибе в Доминиканской Республике погиб по меньшей мере один человек и около 1700 туристов были эвакуированы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем данные кадры: