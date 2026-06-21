https://news.day.az/world/1843021.html

Крупный пожар в отеле в Доминиканской Республике - ВИДЕО

В результате крупного пожара в отеле на пляжном курорте Байяибе в Доминиканской Республике погиб по меньшей мере один человек и около 1700 туристов были эвакуированы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры: