https://news.day.az/politics/1843038.html Председатель Палаты представителей Йемена находится в Баку - ФОТО Председатель Палаты представителей Йемена Султан Саид аль-Баркани прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.
Председатель Палаты представителей Йемена находится в Баку - ФОТО
Председатель Палаты представителей Йемена Султан Саид аль-Баркани прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита председатель Палаты представителей примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества, которая пройдет в Баку.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре