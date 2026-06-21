Ормузский пролив остался закрытым для прохода судов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, проход кораблей по-прежнему не осуществляется. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не дают разрешения пройти через транспортную артерию.

"В связи с враждебными действиями израильского режима и нарушением Соединенными Штатами обязательств по прекращению огня Ормузский пролив с субботы закрыт для судоходства", - отмечают в Fars.