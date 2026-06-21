https://news.day.az/world/1843027.html Ормузский пролив остался закрытым Ормузский пролив остался закрытым для прохода судов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По данным издания, проход кораблей по-прежнему не осуществляется. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не дают разрешения пройти через транспортную артерию.
Ормузский пролив остался закрытым
Ормузский пролив остался закрытым для прохода судов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания, проход кораблей по-прежнему не осуществляется. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не дают разрешения пройти через транспортную артерию.
"В связи с враждебными действиями израильского режима и нарушением Соединенными Штатами обязательств по прекращению огня Ормузский пролив с субботы закрыт для судоходства", - отмечают в Fars.
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