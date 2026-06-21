Коцоев и Фатиев завоевали "бронзу" Большого шлема

Сборная Азербайджана по дзюдо пополнила свою медальную копилку на турнире серии Большого шлема в Улан-Баторе (Монголия) еще двумя наградами.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бронзовыми призерами соревнований стали Зелим Коцоев (100 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).

В поединке за третье место в весовой категории до 90 кг представитель Азербайджана победил Адама Копецки (Чехия) и завоевал бронзовую медаль

Олимпийский чемпион Зелим Коцове на старте турнира победил южнокорейца Сонгчу Хана и словака Беньямина Матасежье. Однако в четвертьфинале уступил россиянину Идару Бифову. В утешительном поединке Коцоев всего за 17 секунд иппоном победил японца Рютаро Масуси. Впоследствии бронзовая медаль досталась азербайджанскому спортсмену досрочно, поскольку его соперник по медальному поединку Арман Адамян (Россия) не вышел на татами.

На данный момент в активе сборной Азербайджана четыре медали: золото Балабея Агаева (60 кг), а также бронзовые награды Низами Имранова (66 кг), Мурада Фатиева (90 кг) и Зелима Коцоева (100 кг).