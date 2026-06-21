Баку открывает двери для IT-бизнеса

Автор: Габиль Аширов, Azernews

Азербайджан стоит на важнейшем экономическом перепутье и готовится к одному из самых смелых законодательных экспериментов в своей постсоветской истории. Страна, долгое время ассоциировавшаяся, прежде всего, с огромными запасами нефти и газа, сегодня целенаправленно формирует переход к экономике, основанной на знаниях. Новейшим проявлением этой амбиции стал масштабный пакет налоговых стимулов, недавно обсуждавшийся в Милли Меджлисе, в частности в Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Законодательные изменения, которые должны вступить в силу 1 июля 2026 года, не являются простой точечной корректировкой. Это полноценный институциональный разворот, призванный превратить Баку в максимально благоприятную цифровую среду для передовых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и венчурного капитала. Последовательно снимая традиционные налоговые барьеры, которые обычно сдерживают развитие новых экосистем, правительство Азербайджана реализует продуманную стратегию ускорения цифровой трансформации и укрепления долгосрочной национальной устойчивости.

В основе этой законодательной инициативы лежит беспрецедентная система полных освобождений, направленная на ключевые элементы технологического бизнеса: человеческий капитал, корпоративную прибыль и приобретение активов. Понимая, что квалифицированные инженеры и ученые являются основой любой цифровой экосистемы, законопроект предусматривает двадцатилетний период, в течение которого подоходный налог с заработной платы будет снижен до нуля для высококвалифицированных мигрантов, возвращающихся в страну граждан и исследователей, работающих в сфере научно-технологического развития. Важно и то, что нулевая ставка распространяется также на доходы этих специалистов, полученные из иностранных источников, что делает внутреннюю среду крайне привлекательной для удаленных работников и экспатов. Одновременно физические и юридические лица, занятые созданием и внедрением цифровых технологий, продуктов искусственного интеллекта и услуг в сфере кибербезопасности, получат полное двадцатилетнее освобождение от налога на доходы и налога на прибыль. Эта финансовая льгота распространяется и на корпоративную структуру в целом, включая распределяемые дивиденды, а также налоги на имущество и землю, используемые такими технологическими предприятиями. Чтобы еще больше снизить порог входа, законодательство освобождает на десять лет от всех таможенных пошлин и налогов импорт технологического оборудования, машин и сырья. Даже монетизация интеллектуальной собственности получает значительную поддержку: 95-процентное освобождение от налогов предусмотрено для роялти, передачи технологий и доходов от продажи собственного программного обеспечения и новых ноу-хау.

Стратегические преимущества такой масштабной налоговой разгрузки выходят далеко за рамки краткосрочного улучшения финансовых показателей и затрагивают системные уязвимости государства, зависящего от сырьевого сектора. Прежде всего, эта политика напрямую борется с исторической угрозой утечки мозгов, создавая элитную финансовую среду, которая помогает удерживать местные таланты и одновременно привлекать высококлассных иностранных специалистов. В эпоху, когда глобальные технологические кадры чрезвычайно мобильны, двадцатилетний режим нулевого подоходного налога делает страну убедительной альтернативой уже сложившимся европейским и азиатским центрам. Это стимулирует обмен идеями, без которого невозможно органичное развитие инноваций. Кроме того, инициатива открывает четкий путь к диверсификации национальной экономики и снижению зависимости от нестабильного углеводородного рынка. Субсидируя технологический сектор сегодня, государство создает устойчивую основу для интеллектуального экспорта и превращает человеческий капитал в один из главных источников валютных поступлений и регионального экономического лидерства.

Не менее важна структурная поддержка, которую законопроект предоставляет финансовой и предпринимательской среде. Документ включает радикальные стимулы для рискового капитала, позволяя аккредитованным инвесторам вычитать 100 процентов вложений в зарегистрированные стартапы и венчурные фонды непосредственно из налогооблагаемого дохода. В сочетании с освобождением от налогов грантов, субсидий и средств, привлеченных через краудфандинг, этот механизм фактически снижает риски раннего финансирования, которые обычно тормозят локальные инновации. Легализуя и финансово поощряя развитие полноценной венчурной инфраструктуры, государство стимулирует местные конгломераты перенаправлять капитал из недвижимости или традиционной торговли в прорывные технологические стартапы. Со временем этот инвестиционный цикл ускорит появление отечественных цифровых продуктов и создаст высокооплачиваемые, устойчивые к будущим изменениям рабочие места для поколения граждан с цифровыми навыками.

Наконец, долгосрочный эффект этой политики тесно связан с национальным суверенитетом и региональной безопасностью. В условиях все более враждебной глобальной цифровой среды формирование самостоятельной внутренней экосистемы кибербезопасности и искусственного интеллекта становится стратегической необходимостью. Освобождая услуги кибербезопасности от налогообложения, государство стимулирует рост местных компаний, способных защищать критически важную государственную инфраструктуру, банковские системы и коммунальные службы без полной зависимости от иностранного проприетарного программного обеспечения. В конечном счете эта комплексная реформа представляет собой архитектурный план будущего. Добровольно отказываясь от краткосрочных налоговых поступлений, Азербайджан стремится занять значительную долю региональной цифровой экономики и сформировать живой, самодостаточный технологический хаб на историческом Шелковом пути.