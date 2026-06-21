А чего глобус на голову не напялил, Баграт?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новых причудах Баграта Галстанян​а.

Day.Az представляет публикацию:

Объявился тут в Армении наш старый знакомый, Баграт Галстанян. Тюремная диета явно пошла пациенту на пользу: дурачок заметно похудел, даже бороденку привел в порядок и побежал к журналистам напоминать о своем существовании.

Свой образ Баграт решил дополнить значком - у них там в Армении сейчас мода такая. Занимаешься политикой - нужен значок. Но если партия власти носит значки с картой Армении, то Баграт решил даже в аксессуарах их переплюнуть, и нацепил непонятно что колоссальных размеров.

Когда прифигевшие журналисты спросили, что означает его значок, Баграт ответил, что это карта "великой Армении", которая "всегда в его жизни, мыслях и видениях".

Нет, чтобы перестать вещества употреблять, от которых у него видения...

А чего остановился на "великой Армении", а? Чего мелочиться? Купил бы глобус, сделал бы в нем дырку, напялил бы на голову, вот и перформанс! И вопросов бы не задавали! Издалека было бы видно, что Галстанян идет.