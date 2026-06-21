https://news.day.az/society/1843037.html МЧС предупредило граждан из-за ветреной погоды Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам, направляющимся на пляжи, в связи с ветреной погодой. В обращении, поступившем в Day.Az, говорится:
МЧС предупредило граждан из-за ветреной погоды
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам, направляющимся на пляжи, в связи с ветреной погодой.
В обращении, поступившем в Day.Az, говорится:
"Учитывая наблюдаемую в настоящее время на территории страны, особенно в Баку и на Абшеронском полуострове, ветреную погоду, Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обращается к населению, напоминая, что заходить в море в ветреную погоду опасно, и призывает строго соблюдать соответствующие правила безопасности.
Помните: пренебрежение правилами - опасно для жизни!
В случае опасности - звоните по номеру 112".
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