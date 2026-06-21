МЧС предупредило граждан из-за ветреной погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам, направляющимся на пляжи, в связи с ветреной погодой.

В обращении, поступившем в Day.Az, говорится:

"Учитывая наблюдаемую в настоящее время на территории страны, особенно в Баку и на Абшеронском полуострове, ветреную погоду, Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обращается к населению, напоминая, что заходить в море в ветреную погоду опасно, и призывает строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

Помните: пренебрежение правилами - опасно для жизни!

В случае опасности - звоните по номеру 112".