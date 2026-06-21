Дрон снял момент извержения вулкана Фуэго

В Гватемале на видео с дрона попал момент извержения вулкана Фуэго.

Как передает Day.Az, кадры, как сообщается, были сняты 20 июня в районе жерла вулкана.

На видео видно, как из кратера поднимается мощный выброс дыма, пепла и раскаленного материала.

Вулкан Фуэго считается одним из самых активных в Центральной Америке. В последние недели гватемальские службы фиксировали усиление его активности: частые взрывы, выбросы газа и пепла, а также свечение в районе кратера. Местные власти призывают жителей и туристов не приближаться к опасным зонам и следить за официальными сообщениями.