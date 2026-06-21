https://news.day.az/world/1843032.html Дрон снял момент извержения вулкана Фуэго - ВИДЕО В Гватемале на видео с дрона попал момент извержения вулкана Фуэго. Как передает Day.Az, кадры, как сообщается, были сняты 20 июня в районе жерла вулкана. На видео видно, как из кратера поднимается мощный выброс дыма, пепла и раскаленного материала. Вулкан Фуэго считается одним из самых активных в Центральной Америке.
Дрон снял момент извержения вулкана Фуэго - ВИДЕО
В Гватемале на видео с дрона попал момент извержения вулкана Фуэго.
Как передает Day.Az, кадры, как сообщается, были сняты 20 июня в районе жерла вулкана.
На видео видно, как из кратера поднимается мощный выброс дыма, пепла и раскаленного материала.
Вулкан Фуэго считается одним из самых активных в Центральной Америке. В последние недели гватемальские службы фиксировали усиление его активности: частые взрывы, выбросы газа и пепла, а также свечение в районе кратера. Местные власти призывают жителей и туристов не приближаться к опасным зонам и следить за официальными сообщениями.
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