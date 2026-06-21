Маск предложил раздать людям деньги из бюджета США
Американский триллионер Илон Маск 20 июня заявил, что прямые выплаты гражданам из федерального бюджета являются более предпочтительным решением, чем приобретение правительством США долей в ведущих компаниях, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Лучше просто отправлять деньги людям напрямую из казны. Пока рост цен на товары и услуги превышает увеличение денежной массы, что будет иметь место в случае с искусственным интеллектом и роботами, инфляции не будет. По сути, я предсказываю, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией!" - написал он в соцсети X.
Эти заявления стали ответом на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который подтвердил намерение правительства стать совладельцем крупных ИИ-компаний.
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