На Солнце произошла мощная вспышка уровня M2.6. Об этом на своем сайте сообщил Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Последняя вспышка произошла сегодня в 05:46 - уровень M2.6 (сильная)", - отметили ученые, добавив, что явление стало наиболее мощным за последние 2,5 недели.

Вспышки делят на пять классов - A, B, C, M и X. Каждому из них соответствует свой уровень потока рентгеновского излучения, увеличивающийся десятикратно на каждом шаге. Вспышки классов A и B - наиболее слабые, класса X - экстремальные, способные вызывать масштабное отключение радиосвязи и полярные сияния.