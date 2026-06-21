https://news.day.az/unusual/1843028.html На Солнце произошла мощная вспышка На Солнце произошла мощная вспышка уровня M2.6. Об этом на своем сайте сообщил Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка уровня M2.6. Об этом на своем сайте сообщил Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Последняя вспышка произошла сегодня в 05:46 - уровень M2.6 (сильная)", - отметили ученые, добавив, что явление стало наиболее мощным за последние 2,5 недели.
Вспышки делят на пять классов - A, B, C, M и X. Каждому из них соответствует свой уровень потока рентгеновского излучения, увеличивающийся десятикратно на каждом шаге. Вспышки классов A и B - наиболее слабые, класса X - экстремальные, способные вызывать масштабное отключение радиосвязи и полярные сияния.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре