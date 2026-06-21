https://news.day.az/politics/1843025.html Председатель Консультативного совета Нигера прибыл в Азербайджан Председатель Консультативного совета Республики Нигер Мамуду Харуна Чингарей прибыл в Азербайджан с рабочим визитом. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Милли Меджлиса.
Председатель Консультативного совета Нигера прибыл в Азербайджан
Председатель Консультативного совета Республики Нигер Мамуду Харуна Чингарей прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Милли Меджлиса.
Отмечается, что в рамках визита председатель Совета примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества, которая пройдет в Баку.
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