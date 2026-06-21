Председатель Консультативного совета Нигера прибыл в Азербайджан

Председатель Консультативного совета Республики Нигер Мамуду Харуна Чингарей прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Милли Меджлиса.

Отмечается, что в рамках визита председатель Совета примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества, которая пройдет в Баку.