В Азербайджане прошли повторные экзамены для учащихся IX классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана повторно провел ряд экзаменов для оценки уровня общего среднего (9-летнего) образования.

Как передает Day.Az, экзамены были организованы в Баку, Сумгайыте и на Абшероне.

Отметим, что с 22 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и листов ответов. Поскольку проверка заданий с развернутыми ответами требует времени, результаты планируется объявить через 10 дней.

Правильные ответы на тестовые задания (закрытого и кодируемого открытого типа) будут опубликованы на сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.