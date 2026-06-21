https://news.day.az/society/1843033.html В Азербайджане прошли повторные экзамены для учащихся IX классов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана повторно провел ряд экзаменов для оценки уровня общего среднего (9-летнего) образования. Как передает Day.Az, экзамены были организованы в Баку, Сумгайыте и на Абшероне. Отметим, что с 22 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и листов ответов.
В Азербайджане прошли повторные экзамены для учащихся IX классов
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана повторно провел ряд экзаменов для оценки уровня общего среднего (9-летнего) образования.
Как передает Day.Az, экзамены были организованы в Баку, Сумгайыте и на Абшероне.
Отметим, что с 22 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и листов ответов. Поскольку проверка заданий с развернутыми ответами требует времени, результаты планируется объявить через 10 дней.
Правильные ответы на тестовые задания (закрытого и кодируемого открытого типа) будут опубликованы на сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.
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