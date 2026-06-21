Гейджи назвал переломный момент боя с Топурией

37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи назвал момент, когда испано-грузин Илия Топурия сломался в бою с ним.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, их поединок прошел 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House - Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

"Топурия очень хорош. У меня до сих пор болит печень. Удары по корпусу которые он нанес мне во втором раунде были просто сумасшедшими. Он был очень-очень быстрым. Но, знаете, когда Топурия не смог завершить бой досрочно в конце второго раунда, я думаю, это действительно сломило его дух", - приводит слова Гейджи портал MMA Mania.