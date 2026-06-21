Турция утвердила Соглашение о цифровой экономике тюркских государств

В официальном вестнике Кабинета министров Турции - Resmi Gazete опубликован текст закона "Об утверждении Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами стран Организации тюркских государств (ОТГ)".

Как передает Day.Az, соглашение, подписанное 6 ноября 2024 года в Бишкеке, направлено на развитие сотрудничества между государствами ОТГ в сфере цифровой экономики, включая обмен опытом, расширение цифровой инфраструктуры, развитие электронных платежей, увеличение объемов взаимной торговли посредством инновационных технологий.