Стало известно, когда Стармер может уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится объявить о сроках своего ухода. Заявление об отставке может появиться уже 22 июня, сообщила газета The Observer со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Один из членов Палаты лордов, близкий к премьеру, отметил, что Стармер не "уйдет" из резиденции, а "организует обдуманный, медленный и организованный переход власти из чувства долга и достоинства".

"Думаю, он понимает реальность. Остановить "хаос" теперь невозможно, оставаясь на своем посту, поэтому остается только один вариант. Думаю, он пришел к выводу, что это достойный выбор", - сказал собеседник издания.

Ранее, 20 июня, издание The Telegraph сообщило, что Кир Стармер готов уйти в отставку.