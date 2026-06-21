ЧМ-2026: Германия одержала волевую победу над сборной Кот-д'Ивуара

Сборная Германии одержала волевую победу над командой Кот-д'Ивуара во втором туре чемпионата мира-2026, сообщает İdman.Biz.

Матч группы Е, состоявшийся в Торонто, завершился со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

Первый тайм остался за африканской сборной. На 30-й минуте Франк Кессье открыл счет и вывел Кот-д'Ивуар вперед.

После перерыва Германия сумела переломить ход встречи. На 68-й минуте Дениз Ундав восстановил равновесие, а уже в компенсированное ко второму тайму время тот же форвард оформил дубль и принес своей команде победу.

Германия набрала 6 очков и возглавляет таблицу группы Е, Кот-д'Ивуар с 3 очками идет вторым. 25 июня немцы сыграют с Эквадором, а ивуарийцы - с Кюрасао.