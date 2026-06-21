Автор: Лейла Таривердиева

В рамках прошедшей на минувшей неделе ежегодной встречи Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку среди документов были подписаны рамочное кредитное соглашение по проекту реконструкции Карабахского оросительного канала и грантовое соглашение по этому проекту.

Проект направлен на создание оросительной инфраструктуры для поддержки восстановления сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности в Карабахском регионе. Реконструкция канала призвана предотвратить большие потери воды в нем, устранить недостатки в обеспечении оросительной водой, а также улучшить мелиоративное состояние земель и экологическое состояние прилегающих территорий.

Все началось с подписания Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 апреля 2024 года распоряжения "О мерах по реконструкции Карабахского оросительного канала".

Распоряжение предусматривало реконструкцию Верхне-Карабахского оросительного канала и переименование его в Карабахский оросительный канал.

В феврале 2026 года проект финансирования Карабахского оросительного канала на сумму 436,67 млн. долларов был одобрен советом директоров ИБР. В мае начались работы по подготовке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации по проекту, а также объявлен соответствующий тендер.

Карабахский оросительный канал, являющийся крупнейшим магистральным оросительным каналом страны по площади орошаемых территорий, был введен в эксплуатацию в 1958 году. Канал протяженностью около 173 километров берет начало от Мингячевирского водохранилища и реки Кура и тянется до Араза, обеспечивает поливной водой в общей сложности до 115 000 гектаров посевных площадей 9 районов, расположенных в Карабахской зоне и на прилегающих территориях, а также снабжает населенные пункты бытовой водой.

Но есть серьезная проблема - значительная часть русла канала не уложена бетоном и это ведет к большим потерям воды. По официальным данным, потери воды достигают примерно 300 млн. кубометров в год. Это способствует подъему уровня грунтовых вод и их приближению к поверхности, что ведет к заболачиванию почвы и бьет по сельскому хозяйству. По подсчетам специалистов, за годы эксплуатации канала в почву просочилось 20 кубических километров воды, что превышает по масштабам Мингячевирское водохранилище.

Реализация проекта реконструкции Карабахского канала призвана устранить, прежде всего, эту проблему. В результате будут сохраняться огромные объемы воды, которые испытывающему водный дефицит Азербайджану критически необходимы.

Аналогичная проблема существовала и на Ширванском оросительном канале (ранее - Верхне-Ширванский оросительный канал). В настоящее время продолжается процесс реконструкции канала, начатый в апреле 2024 года при участии главы государства. Церемония состоялась через пару дней после подписания Президентом распоряжения о судьбе бывшего Верхне-Карабахского канала. Это было не совпадением, а проявление системного и комплексного подхода государства к решению проблем водной безопасности и развитию аграрной сферы.

Отметим, что прежде потери на Ширванском канале составляли почти треть пропускаемой по нему воды, а после реконструкции ожидается их сокращение до 5 процентов, что считается допустимой нормой.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, выступая в Гаджигабульском районе на церемонии запуска проекта, поскольку Ширванский и Карабахский каналы вместе с каналом Тахтакерпю являются крупнейшими оросительными каналами страны, этим проектам придается особое значение. Глава государства отметил, что только на основе уже принятой программы в Азербайджане будет построено более 10 водохранилищ.

На прошедшем в мае заседании, посвященном развитию сельскохозяйственной сферы, Президент Ильхам Алиев отметил, что строительство Ширванского канала было начато как бетонного канала, и он будет введен в эксплуатацию, вероятно, в следующем году.

"Мы начали восстановление, реконструкцию Карабахского канала. Раньше они назывались Верхне-Ширванским и Верхне-Карабахским каналами. Но поскольку Нижне-Ширванского и Нижне-Карабахского каналов не существовало, мы решили назвать их Ширванским и Карабахским каналами. То есть после запуска этих каналов будет обеспечено орошение, возможно, 200-300 тысяч гектаров земель. Однако на этих землях необходимо создать современную сеть, и это тоже предусмотрено в Государственной программе. В настоящее время современные ирригационные системы применяются на 130 тысячах гектаров, что стало возможным благодаря поддержке государства. Цель - довести эту площадь до 300 тысяч гектаров. Если у нас на 300 тысячах гектаров будут установлены современные ирригационные системы, посмотрите, насколько может увеличиться урожайность", - сказал глава государства.

В целом в Азербайджане действует разветвленная сеть магистральных оросительных каналов. Основными из них являются Самур-Абшеронский, Карабахский и Ширванский. Они обеспечивают водой наибольшую часть орошаемых земель страны. Самур-Апшеронский канал протяженностью более 180 км берет начало от реки Самур на границе с Дагестаном и является самым протяженным каналом Азербайджана. Карабахский канал, как мы уже отметили, считается крупнейшим по охвату площади орошения. Протяженность Ширванского канала до начала реконструкции составляла 123,5 км, после завершения работ она должна превысить 200 км.

Помимо этих трех магистральных каналов, в стране действуют десятки межрайонных и внутрихозяйственных каналов, среди которых можно назвать Главный Мильский канал, Главный Муганский канал, Джейранбатанский магистральный канал и другие. Общая протяженность оросительной сети Азербайджана превышает 50 тысяч километров.

Значительные по масштабу работы в направлении модернизации и реконструкции оросительной системы страны в настоящее время проводятся в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Выступая на церемонии старта проекта Ширванского канала, Президент Ильхам Алиев сказал: "Конечно, все это требует крупных средств. Азербайджан - сильное государство, государство, опирающееся на собственные силы, собственные возможности. Мы выполняем в Карабахе и Восточном Зангезуре такие широкомасштабные работы, которые не имеют аналога в мире".

Это же можно отнести ко всем проектам, реализующимся сегодня в Азербайджане.