https://news.day.az/officialchronicle/1652334.html Президент Ильхам Алиев дал старт реконструкции Ширванского оросительного канала в Гаджигабульском районе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев дал старт реконструкции Ширванского оросительного канала в Гаджигабульском районе - ФОТО
16 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал старт реконструкции Ширванского оросительного канала в Гаджигабульском районе и выступил на церемонии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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