Президент Ильхам Алиев дал старт реконструкции Ширванского оросительного канала в Гаджигабульском районе

16 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал старт реконструкции Ширванского оросительного канала в Гаджигабульском районе и выступил на церемонии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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