В Азербайджане будет реконструирован Карабахский оросительный канал

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции Карабахского оросительного канала, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.