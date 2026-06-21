https://news.day.az/world/1842993.html Цюрих пострадал от мощного шторма - ВИДЕО В крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе вчера было ветрено и дождливо, ветер повалил сотни деревьев по всему городу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Цюрих пострадал от мощного шторма - ВИДЕО
В крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе вчера было ветрено и дождливо, ветер повалил сотни деревьев по всему городу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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