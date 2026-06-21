Цюрих пострадал от мощного шторма

В крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе вчера было ветрено и дождливо, ветер повалил сотни деревьев по всему городу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем данные кадры: