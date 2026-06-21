В Иране пригрозили США прекращением энергопоставок на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, публикацией с угрозой поделился советник Верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер на своей странице в X.

"Американцы лучше понимают язык экономики и издержек. Если соглашение останется только на бумаге, потоки энергетических поставок по Ближнему Востоку будут прекращены" - заявил Мохбер.

Он добавил, что иранские переговорщики не будут удовлетворены, пока Вашингтон не обеспечит полное выполнение обязательств со своей стороны.