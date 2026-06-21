https://news.day.az/world/1842984.html В Иране пригрозили США В Иране пригрозили США прекращением энергопоставок на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az, публикацией с угрозой поделился советник Верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер на своей странице в X. "Американцы лучше понимают язык экономики и издержек.
В Иране пригрозили США
В Иране пригрозили США прекращением энергопоставок на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az, публикацией с угрозой поделился советник Верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер на своей странице в X.
"Американцы лучше понимают язык экономики и издержек. Если соглашение останется только на бумаге, потоки энергетических поставок по Ближнему Востоку будут прекращены" - заявил Мохбер.
Он добавил, что иранские переговорщики не будут удовлетворены, пока Вашингтон не обеспечит полное выполнение обязательств со своей стороны.
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