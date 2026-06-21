Средний коридор набирает обороты - Азербайджан уже готов к новому этапу

Автор: Ибрагим Алиев

Средний коридор, известный также как Транскаспийский международный транспортный маршрут, за последние годы стал одним из главных направлений евразийской торговли. На днях аналитико-консалтинговая платформа Elevate Crossroads опубликовала рекомендации по его развитию.

Платформа, которая занимается изучением Южного Кавказа и Черноморского региона, представила шаги, способные увеличить объемы грузоперевозок по этому маршруту в три раза. При этом проекты, напрямую связанные с Азербайджаном, остались за пределами списка приоритетов. Объясняется это тем, что наша страна уже создала сильную инфраструктурную базу и подошла к новому этапу развития маршрута с высоким уровнем готовности.

Напомним, что Средний коридор, известный также как Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывает Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ, Турцию и Европу. За последние годы он стал одним из самых быстрорастущих направлений торговли между Востоком и Западом. Для Азербайджана этот маршрут имеет особое значение, поскольку через территорию страны проходит один из его центральных участков - Казахстан-Каспийское море-Азербайджан-Грузия.

После 2022 года, когда многие страны и компании начали активнее искать удобные маршруты между Азией и Европой, интерес к Среднему коридору резко вырос. В 2019-2021 годах по этому направлению ежегодно перевозилось около 0,6-0,8 миллиона тонн грузов. В 2024 году объемы уже превысили 4,5 миллиона тонн, что показывает быстрый рост интереса к транскаспийскому направлению.

Для Азербайджана, который находится в центре этой транспортной цепочки, такая динамика имеет прямое значение. Грузовые потоки все чаще проходят через территорию страны, где соединяются морские, железнодорожные и логистические маршруты. Баку заранее готовился к этому этапу, вкладывая средства в порты, железные дороги, логистические мощности и международное сотрудничество.

Оставив азербайджанские проекты за пределами приоритетного списка, авторы рекомендаций фактически подчеркнули готовность страны к росту перевозок. Документ сосредоточен на тех участках, развитие которых позволит всей цепочке быстрее выйти на новые объемы. Азербайджанский участок уже располагает необходимой базой, поэтому рост соседних направлений будет работать и на усиление роли Баку.

В дорожной карте Elevate Crossroads, которая охватывает сразу несколько регионов, названы десять приоритетных проектов. Они касаются Центральной Азии, Кавказа, Турции, Черноморского бассейна и Европы. Их реализация должна повысить пропускную способность маршрута, ускорить доставку грузов и сделать Средний коридор более удобным для международного бизнеса.

На центральноазиатском направлении, откуда грузы выходят к Каспийскому морю, предлагается реализовать несколько важных проектов. Среди них - строительство железнодорожного обхода вокруг Алматы, создание прямого железнодорожного сообщения между Узбекистаном и Казахстаном, а также обновление портовой и паромной инфраструктуры Актау. Эти шаги помогут грузам быстрее двигаться в сторону Азербайджана, повышая значение восточного входа в Средний коридор.

Каспийское направление, которое связывает Центральную Азию с Южным Кавказом, занимает особое место во всей системе Среднего коридора. Развитие портов, паромных линий и морских перевозок повысит надежность маршрута и даст странам региона больше возможностей для торговли. Учет изменений уровня Каспийского моря также помогает заранее готовить инфраструктуру к новым условиям и сохранять стабильность грузовых потоков.

После прохождения Каспия важную роль получает связка Южный Кавказ - Турция, которая обеспечивает движение грузов дальше на запад. В рекомендациях говорится об обновлении локомотивного и вагонного парка Грузии, расширении порта Поти и развитии железнодорожной сети. Отдельное внимание уделяется направлениям Ахалкалаки - граница с Турцией и Сивас - Карс - граница с Грузией. Их модернизация позволит грузам быстрее двигаться дальше после прохождения азербайджанского участка.

Европейское продолжение маршрута, которое завершает западную часть транспортной цепочки, также вошло в дорожную карту. В документе отмечается значение железнодорожного сообщения через Босфор по Третьему мосту, а также инвестиций в портовую и железнодорожную инфраструктуру Румынии и Болгарии. Эти шаги расширят западное продолжение Среднего коридора и повысят его привлекательность для грузоотправителей, работающих между Азией и Европой.

Развивая маршрут, страны-участницы также уделяют внимание правилам и качеству перевозок. Бизнесу нужны понятные процедуры, быстрое оформление грузов, качественный сервис и точный обмен данными. Цифровизация логистики и согласование таможенных процессов между странами могут сократить сроки перевозок и сделать весь маршрут более предсказуемым для международных компаний.

Азербайджан, который уже занимает сильные позиции в этой системе, опирается на конкретные инфраструктурные проекты. Одним из главных элементов стал Бакинский международный морской торговый порт в Аляте. Его первая фаза была введена в эксплуатацию в 2018 году. В декабре 2024 года Президент Ильхам Алиев утвердил новый план развития порта, который предусматривает увеличение годовой пропускной способности до 25 миллионов тонн грузов и 500 тысяч TEU контейнеров.

Расширение порта в Аляте, усиливающее транзитные возможности страны, открыли для Азербайджана дополнительные перспективы. Выросло значение транзита, обработки контейнеров, складских услуг и логистического сервиса. Связь порта с Алятской свободной экономической зоной создала условия для привлечения компаний, которые работают в сфере производства, экспорта и международной логистики.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая соединяет Азербайджан с Грузией и Турцией, остается одним из главных сухопутных элементов маршрута. Линия работает с 2017 года. После реконструкции грузинского участка в 2024 году ее годовая пропускная способность выросла до 5 миллионов тонн. В будущем этот показатель планируется увеличить, что усилит связь между Каспийским регионом, Южным Кавказом и Турцией.

В международной координации маршрута Азербайджан также играет активную роль, формируя устойчивые связи с партнерами. В 2023 году Азербайджан, Казахстан и Грузия создали совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd. В 2025 году к инициативе присоединился Китай. Такой формат показывает, что маршрут получает поддержку крупных участников евразийской торговли и переходит к более согласованной модели работы.

Статистика за 2025 год, подтверждающая рост значения азербайджанского участка, также говорит в пользу этой динамики. За первые 11 месяцев Азербайджанские железные дороги приняли более 350 блок-поездов из Китая. Это на 34% больше, чем за тот же период предыдущего года. Контейнерооборот в порту Алят вырос на 40,8%. Эти показатели говорят о том, что созданная Азербайджаном инфраструктура уже работает на рост международных перевозок.

Исполнительный директор Elevate Crossroads Нино Лежава считает, что развитие Среднего коридора идет через последовательное укрепление всей транспортной цепочки. По ее словам, маршрут уже стал важной частью китайской инициативы "Один пояс, один путь". Она также обращает внимание на быстрый рост контейнерных перевозок: в первой половине 2025 года через Грузию прошло 9 849 TEU, что на 173% больше, чем годом ранее.

Рассматривая роль Азербайджана в более широком региональном контексте, можно отметить развитие инфраструктуры и усиление координации с партнерами, что укрепляет влияние страны в Евразии и помогает Азербайджану участвовать в создании новых торговых связей. Сотрудничество с Казахстаном, Грузией, Китаем и другими партнерами расширяет возможности Среднего коридора.

Международные организации, оценивая перспективы маршрута, также отмечают высокий потенциал Среднего коридора. По прогнозам ОЭСР и ЕБРР, при последовательном развитии ключевых участков объем грузоперевозок может достичь 10-11 миллионов тонн к 2030 году. Для Азербайджана это, конечно же, означает рост транзитных доходов, развитие логистического сектора и усиление стратегического значения страны.

Фонд Карнеги за международный мир ранее называл Средний коридор важным окном возможностей для стран Центральной Азии. В числе значимых факторов эксперты отмечали инфраструктуру, управление, климатические изменения, уровень Каспийского моря и геополитическую ситуацию. Для Азербайджана такая повестка открывает дополнительные возможности, поскольку страна уже имеет опыт крупных транспортных проектов и продолжает укреплять центральное звено маршрута.

Средний коридор, который объединяет несколько стран, морские участки, порты, железные дороги и разные административные системы, требует согласованности между всеми участниками. Цифровые платформы, быстрый обмен информацией, развитие морских перевозок и единые сервисы способны повысить скорость движения грузов и усилить значение уже подготовленных участков маршрута.

Азербайджан, находящийся на стыке Каспийского региона и Южного Кавказа, находится в сильной позиции. У страны есть современный порт в Аляте, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, свободная экономическая зона и опыт международной координации. Все это помогает Баку превращать транзит в долгосрочное направление экономического роста.

Рост грузопотока через Средний коридор, который уже становится одним из главных торговых направлений Евразии, будет поддерживать не только транспортную сферу. Новые возможности получают складские комплексы, сервисные компании, промышленная логистика, свободные экономические зоны и региональный бизнес, создавая дополнительные рабочие места, привлекая инвестиции и расширяя экономическую активность.

Период с 2027 по 2030 год, учитывая нынешнюю динамику и планы по развитию соседних участков, может стать важным этапом для всего маршрута. Новые проекты будут усиливать и азербайджанское звено, поскольку через него проходит одна из главных связок между Каспием и Южным Кавказом. При нынешнем развитии Баку получает возможность еще прочнее закрепиться в роли одного из главных транспортных центров Евразии.

Рекомендации Elevate Crossroads, посвященные утроению грузоперевозок по Среднему коридору, фактически подтверждают выгодную позицию Азербайджана. Страна уже создала базу, которая позволяет принимать растущие потоки грузов и связывать ключевые участки маршрута. Дальнейшее развитие соседних направлений усилит этот результат и превратит географическое преимущество Азербайджана в устойчивый экономический ресурс.