В Азербайджане наступило лето
В Азербайджане наступило лето.
Как передает Day.Az, летний сезон начался 21 июня в 12:24:26 по бакинскому времени.
Согласно информации кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, с этого момента в Северном полушарии начинается лето, а в Южном - зима.
В этот момент между осью вращения Земли и направлением на Солнце образуется наименьший угол. В результате Солнце достигает самой высокой точки на небосводе за весь год.
Сегодня в Баку Солнце в полдень находится на максимальной высоте над горизонтом - 73,1°.
Этот день является самым длинным днём и самой короткой ночью в году. Продолжительность светового дня составляет 15 часов 03 минуты 24 секунды, а ночи - 8 часов 56 минут 36 секунд.
Продолжительность летнего сезона составит 93 дня 15 часов 40 минут 42 секунды.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре