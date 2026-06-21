В Азербайджане наступило лето.

Как передает Day.Az, летний сезон начался 21 июня в 12:24:26 по бакинскому времени.

Согласно информации кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, с этого момента в Северном полушарии начинается лето, а в Южном - зима.

В этот момент между осью вращения Земли и направлением на Солнце образуется наименьший угол. В результате Солнце достигает самой высокой точки на небосводе за весь год.

Сегодня в Баку Солнце в полдень находится на максимальной высоте над горизонтом - 73,1°.

Этот день является самым длинным днём и самой короткой ночью в году. Продолжительность светового дня составляет 15 часов 03 минуты 24 секунды, а ночи - 8 часов 56 минут 36 секунд.

Продолжительность летнего сезона составит 93 дня 15 часов 40 минут 42 секунды.