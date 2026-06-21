В Баку сокращена подача воды

В системе водоснабжения проводятся восстановительные работы, связанные с переходом на летний сезон.

Об этом сообщили Day.Az в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

Отмечено, что технические работы выполняются с целью увеличения объема воды, поступающей из водохранилищ, а также повышения производительности водоочистных сооружений: "В рамках проводимых работ объем подаваемой воды временно сокращен. В результате в различных районах города Баку время подачи воды уменьшено на 2-3 часа. Приносим извинения абонентам за временные перебои в водоснабжении".