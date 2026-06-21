https://news.day.az/society/1843030.html В Баку сокращена подача воды - Названа причина В системе водоснабжения проводятся восстановительные работы, связанные с переходом на летний сезон. Об этом сообщили Day.Az в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.
В Баку сокращена подача воды - Названа причина
В системе водоснабжения проводятся восстановительные работы, связанные с переходом на летний сезон.
Об этом сообщили Day.Az в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.
Отмечено, что технические работы выполняются с целью увеличения объема воды, поступающей из водохранилищ, а также повышения производительности водоочистных сооружений: "В рамках проводимых работ объем подаваемой воды временно сокращен. В результате в различных районах города Баку время подачи воды уменьшено на 2-3 часа. Приносим извинения абонентам за временные перебои в водоснабжении".
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