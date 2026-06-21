В Швейцарии проходят переговоры США и Ирана

Министерство иностранных дел Катара объявило о начале переговоров и первом заседании комитета высокого уровня с участием представителей США, Ирана и Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Государство Катар в качестве посредника объявляет о начале работы саммита <...> с участием представителей Соединенных Штатов Америки, Исламской Республики Иран и двух стран-посредников - Государства Катар и Исламской Республики Пакистан", - отмечается в заявлении ведомства. Доха выразила надежду, что эти встречи "приведут к достижению всеобъемлющего и прочного соглашения, охватывающего все аспекты, затронутые в меморандуме о взаимопонимании" между США и Ираном.

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что стороны сформировали специализированные технические группы для переговоров по пунктам итогового соглашения. Кроме того, созданы группы мониторинга за выполнением положений меморандума. По словам дипломата, это отражает приверженность всех сторон добросовестному продвижению переговорного процесса. Аль-Ансари также высоко оценил роль Пакистана как партнера и посредника, приверженность Вашингтона и Тегерана дипломатическим решениям, а также поддержку переговорного процесса со стороны Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.