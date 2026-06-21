В Гамбурге 14 человек пострадали в результате пожара в отеле, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает DPA 21 июня, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.



Возгорание началось в подвале здания и создало угрозу распространения на верхние этажи.



"Пожарные использовали лестницы для эвакуации постояльцев отеля, которые из-за задымления не могли покинуть здание без посторонней помощи", - отмечается в сообщении.



В тушении пожара были задействованы около 160 пожарных.