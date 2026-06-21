https://news.day.az/world/1843060.html Сильный пожар в отеле в Гамбурге, есть пострадавшие В Гамбурге 14 человек пострадали в результате пожара в отеле, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает DPA 21 июня, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Возгорание началось в подвале здания и создало угрозу распространения на верхние этажи.
В Гамбурге 14 человек пострадали в результате пожара в отеле, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает DPA 21 июня, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Сильный пожар в отеле в Гамбурге, есть пострадавшие
В Гамбурге 14 человек пострадали в результате пожара в отеле, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает DPA 21 июня, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Возгорание началось в подвале здания и создало угрозу распространения на верхние этажи.
"Пожарные использовали лестницы для эвакуации постояльцев отеля, которые из-за задымления не могли покинуть здание без посторонней помощи", - отмечается в сообщении.
В тушении пожара были задействованы около 160 пожарных.
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